Mit Stinky Joe gegen Lord Voldemort

Seine Aktien hat er vorsichtshalber nicht verkauft, weshalb ihn fast der Schlag trifft, als er draufkommt, dass er tatsächlich bei einem geheimnisvollen Umverteilungsprojekt gelandet ist. Dieses soll dem „Evangelium des freien Marktes“ entgegensteuern sowie insgesamt den großen Lügen dieser Welt beikommen. Ist das, was diese Handvoll Hacker hier macht, legal? Illegal? Oder ist das im Dienste der ganz bestimmt guten Sache auch schon egal? Wo die dunkle Seite der Macht ist, weiß Jakob nicht so genau, nur so viel: Er hat sich hier in eine Frau verliebt, so schön, wie einem Botticelli-Gemälde entstiegen.