Seine Töchter sind entsetzt, als sie das nackte Gesicht ihres Vaters sehen: Der Bart ist weg. Marokko, Ende der 1980er. Mehdi Daoud, angesehener Banker, ist viel in der Welt unterwegs. Er will nicht mehr als „Araber“ wahrgenommen werden. In New York und Paris will er Financiers für Infrastruktur- und Tourismusprojekte finden. Aber wer will schon in ein Land investieren, das „als nächstes auf der Liste“ steht, sagt ein französischer Geschäftspartner. Gemeint ist die Liste der Islamisten, die sich Algerien und den Iran einverleibt haben. „Wie verkauft man Hotels mit Pool und Strandzugang in einem Land, in dem Frauen nicht aus dem Haus gehen dürfen und Dieben die Hand abgehackt wird?“, sagt der Geschäftspartner. Mehdi meint noch, in Marokko sei alles anders, hier herrsche ein offener und toleranter Islam. Der andere sagt: „Du brauchst nur den Fernseher einzuschalten, um überall dasselbe Lied zu hören – die Araber gegen die zivilisierte Welt.“

Bald heißt es auch in Marokko: Die Straße den Arabern, die Elite mit dem Westen. Bärtige Männer und verschleierte Frauen schwenken Korane und rufen „Allahu akbar“. Über ihren Köpfen flattern riesige Porträts von Saddam Hussein und, ungeachtet der Unterschiede zwischen den beiden, Jassir Arafat. Die Menge skandiert, „Bush ist ein Mörder und Mitterrand sein Knecht.“ Linke und Islamisten fordern gemeinsam „uneingeschränkt arabische Solidarität“. In „Trag das Feuer weiter“, dem dritten und letzten Band ihrer Familientrilogie, verbindet die franko-marokkanische Schriftstellerin Leïla Slimani erneut meisterhaft persönliche Geschichte mit Weltpolitik. Sie beschreibt die Zerrissenheit der Welt, aus der sie stammt. Die zu einem der gefährlichsten Konfliktherde überhaupt geworden ist: Der „Westen“ gegen die arabische Welt. In ihrer vor knapp sechs Jahren begonnenen Reihe erzählt Slimani, lose auf den Erfahrungen ihrer Familie basierend, vom Schicksal dreier Generationen von 1945 bis heute. Beginnend mit ihren Großeltern, dem marokkanischen Offizier Amine und der Elsässerin Mathilde, die gemeinsam ein karges Stück Land am Fuß des Atlas-Gebirges zu einem ertragreichen Landwirtschaftsbetrieb machen.