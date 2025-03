Katja Petrowskajas Bilder des Krieges

Sie hatte noch einen Vorrat an Schönheit gespeichert. Im georgischen Trusso-Tal hatte sie eine Herde Schafe gesehen und es war just das schwarze, das vor ihren Augen so anmutig über den Fluss sprang. Katja Petrowskaja hielt den Augenblick in Wort und Bild fest und wusste noch nicht, dass dies der Auftakt einer Chronik des Krieges sein würde.