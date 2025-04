Bei Heidi ist’s ungemütlich

„Wild wuchern“ heißt der zweite Roman der 1982 in Eisenstadt geborenen, in Wien lebenden Autorin Katharina Köller. Sie erzählt darin eine Emanzipationsgeschichte: Das hübsche Stadtfräulein, das es allen, insbesondere Ehemann und Vater, recht machen will, bricht aus ihrem goldenen, mit Luxusgütern und Gewalt gefüllten Käfig aus. Sie reißt (sich) aus und schaut, wohin sie wuchert. Woher das Blut, das an ihr pickt, wirklich stammt, wird erst am Schluss geklärt.

Dass eine unwirtliche Alm hier zum Refugium wird, ist ein schönes Bild dafür, dass Freiheit einen Preis hat und Verantwortung oft ungemütlich ist. Interessant ist aber auch die Sache mit Selbst- und Fremdwahrnehmung. Marie fühlt sich ihr Leben lang schuldig für eine Tat, die sie glaubt, als Kind beinahe begangen zu haben – hätte sie der Großvater, ein Almöhi-Verschnitt, nicht rechtzeitig weggerissen. Und fortan seine Lieblingsenkelin, die tierliebe, menschenscheue Johanna zur alleinigen, rechtmäßigen Alm-Erbin und Heidi gemacht. Wer ist Täter, wer Opfer?