Julian Barnes und sein angeblich letzter Roman: Schalk und Melancholie

Der Geruch von nassem Hund oder vom Klebstoff, den er beim Bauen von Modellflugzeugen verwendete. Und nicht, wie bei Marcel Proust, der Geschmack von in Lindenblütentee getauchten Madeleine-Biskuits wäre es, der bei Julian Barnes eine Zeitreise in die Kindheit auslösen würde. Wäre diese Sache mit dem plötzlichen Auslöser eines Schwalls von Erinnerung überhaupt plausibel. „Wer glaubt denn im Ernst, dass all diese auktorialen Erinnerungen von einer Tasse Tee hervorgerufen werden?“ „Auktorial“, das bedeutet: aus der Sicht des Autors. Was zur Frage führt: Ist der Erinnerung überhaupt zu trauen? Meistens ist sie doch im Nachhinein geformt. Man erzählt so oft vom Gestern, dass man diese ausgeschmückten Anekdoten letztlich selber glaubt, schreibt Julian Barnes. Ein Lebensthema des britischen Schriftstellers. Schon in frühen Romanen wie „Liebe usw.“ schrieb Barnes über verschiedene Wahrnehmungen von Erlebtem und vermeintlichen Tatsachen.

Darum ging es später auch im Roman „Vom Ende einer Geschichte“, für den er 2011 den Booker Preis erhielt – „endlich“, wie er sagte. Der Roman handelt von einem Mann, der vierzig Jahre später die Erlebnisse seiner Jugend in ganz neuem Licht sehen muss und plötzlich Zweifel an der eigenen Biografie bekommt. Um Erinnerung und ihre Behauptung dreht sich nun auch „Abschied(e)“, das neue Buch von Julian Barnes. Wie so oft ist es eine Mischung aus Roman (einer zweigeteilten Liebesgeschichte), Essay, diversen Lebensbetrachtungen. Und möglicherweise tatsächlich ein Abschied. Ganz nebenbei lässt Julian Barnes wissen: „Dies ist mein letztes Buch.“