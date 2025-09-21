Jegana Dschabbarowa über Vater, Mutter und Allah in Russland

Wozu haben Frauen einen Mund? Nicht, um zu sprechen, schon gar nicht darüber, was daheim passiert. Wozu Augenbrauen? Um ihren Zivilstatus zu zeigen. Wer nicht verheiratet ist, darf nicht zupfen. Das sagt Allah und das sagt der Vater. Und die Hände? Um zu kochen, zu putzen. Gewiss nicht zum Schreiben.

Die aserbaidschanische Community in Russland. Nein, nicht im Mittelalter, in der Gegenwart. Schlimmer als die Männer dieser archaischen Welt sind bloß die einheimischen Russen, die Ausländer jagen und zu Tode prügeln. Schon als Kind macht die Icherzählerin in Jegana Dschabbarowas Debüt „Die Hände der Frauen in meiner Mutter Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt“ alles falsch. Sie zupft die kräftigen Brauen, schaut Männern, die sie mit Blicken verschlingen, wütend ins Gesicht – und schreibt dann später auch noch. Aber da ist bald alles egal, sie wird sich den Vorstellungen der patriarchalen Gesellschaft entziehen: Sie wird schwer krank, somit auf dem Heiratsmarkt nicht vermittelbar.