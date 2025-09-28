In ihm zwitschert die Vogelschar

Über Rom schreiben, wie es die „vielen Schreiberlinge“ vor ihm getan hätten, wollte er nicht. Hat er auch nicht. Peter Wawerzinek hat einen „Romolog“ geschrieben, eine Ode der anderen Art. Er schreibt von seiner ersten Annäherung an Rom, wo er zu bleiben beschließt, der Überwindung seiner Magenkrebs-Erkrankung, der Rückkehr nach Rom und der Liebe. Denn nach dem Satz „Es ist Krebs“ kommt der Satz „Es ist Liebe“. „Fühl dich umromt“, ruft er, rominiziert er. „Rom sehen und nicht sterben“ ist eines der schönsten Bücher des Jahres.

Drei Jahre hat Wawerzinek in Rom gelebt, erst als Stipendiat der deutschen Akademie, später schreibend in einer kleinen Wohnung im Viertel Trastevere, liebevoll Trostwerdemir genannt. Mit Schreibtisch, Feldbett, Herd, wo er Gemüsesuppe kocht und die Vögel beobachtet. Stare und Möwen. Seine Beschützerin, die Möwe Gabbi, die er von der Ostsee kennt, sitzt auch hier auf jedem Dach.

Bis der Krebs kommt. „Hausfriedensbruch“ in seinem Körper begeht. Doch es wird ihm nicht gelingen, des Autors „frohe Lebensfahrt“ zu stoppen, ihn „mit sich untergehen“ zu lassen. „Ich sage vor allem, dass ich nicht an ihm sterben will, noch lange nicht Feierabend ist, Leute.“

Musikalisch, poetisch, sinnlich, sprachverliebt ist dieses Schreiben. Begleitet von Goethe und Hölderlin, von Matthias Claudius und von Albert Camus. Von der Großmutter Gedichteschatz. Von der Musik von Led Zeppelin und Jimi Hendrix, zu der er tanzt; von Frank Zappa, und Strawinsky, die er hört, wenn er schreibt. Rhythmisch, oft atemlos, ohne Personalpronomen, dann wieder staunend und detailverliebt. Sprachspielerisch, oft schnoddrig. Als er nach einem Schwächeanfall allein das Spital verlassen, abhauen will, sagt die Schwester: „Nixda“, und „Pusteblume, Schätzchen“.

Wawerzinek hat Horror vor allem, was nach Heim riecht. Er hat seine Kindheit im Heim verbracht. Im autobiografischen Roman „Rabenliebe“ (für einen Auszug daraus bekam er 2010 den Bachmannpreis) schreibt er darüber, wie die Eltern ihn und seine Schwester als Kleinkinder allein zurücklassen und in den Westen gehen. Die verwahrlosten Geschwister werden erst nach fünf Tagen gefunden, kommen ins Heim. Ein Trauma fürs Leben. Er bleibt ein „ewiges Kinderheimkind“.