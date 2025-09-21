Ian McEwan: Ein Gedicht vor dem Weltuntergang

Ein sehr englisches Buch ist das. Dichter, Landhäuser, Spaziergänge im Grünen sowie Intellektuelle, die Abendgesellschaften geben, kommen vor. Aber es wäre nicht Ian McEwan, fände die Beschaulichkeit kein jähes Ende. Von England bleibt nicht viel übrig.

Es war eine „Feier der langwährenden Liebe und der Natur sowie eine Meditation über die Vergänglichkeit.“ So beschreibt der britische Schriftsteller das Gedicht des Lyrikers John Fuller, das ihm die Fährte zu seinem neuen Roman gelegt hat. In dem es um – möglicherweise – immerwährende Liebe und – ganz gewiss – um Vergänglichkeit geht.

Nach der Alleinerziehendengeschichte „Lektionen“ und der Brexit-Satire „Die Kakerlake“ ist Ian McEwan nun gewissermaßen zur Science-Fiction zurückgekehrt. „Was wir wissen können“ ist zunächst ein Rückblick aus der Zukunft in die Gegenwart. Im Jahr 2119 beschäftigt sich der Literaturwissenschafter Thomas Metcalfe mit der Periode 1990 – 2030. Einer Zeit der „brillanten Erfindungen“ und der „bornierten Gier“, in der man für eine Woche Urlaub dreitausend Kilometer flog, uralte Wälder abholzte und in der sich die Zahl der Waffen vervielfältigte. Die Menschen „taten wenig dagegen, auch nicht, als sie wussten, was auf sie zukam.“