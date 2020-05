Pessimismus, Luxus der Jugend

Das ganze menschliche Spektrum findet der literarische Seelenanalytiker Ian McEwan in seinem neuen Roman in und vor dem Gerichtssaal. "Kindeswohl" erzählt von Richterin Fiona Maye, die in einem dringenden Gerichtsfall entscheiden muss: Ein siebzehnjähriger Leukämiepatient braucht eine lebenswichtige Bluttransfusion, die seine Eltern, Zeugen Jehovas, ablehnen. Auch privat ist Fiona gefordert: Ihr Mann unterbreitet ihr nach dreißig Jahren Ehe, dass er vorhat, eine Affäre zu beginnen.

KURIER: Seit wann beschäftigen Sie sich mit Familienrecht?

Ian McEwan: Es begann mit einem Abendessen bei einem Familienrichter. Dort waren mehrere Richter, sie sprachen über ihre Fälle. Ich fand das faszinierend. Normalerweise kommt Stoff für Storys aus dem Strafrecht. Wir haben es mit Kriminellen zu tun, Mördern, Dieben und Opfern. Aber im Familienrecht gibt es die realen Dilemmas des Alltags, die dem Roman viel näher sind. Die Gerichte sind voll von Geschichten, die uns erzählen, was am Ende einer Liebe passiert. Und an diesem Abend, als ich mit meinem Richter-Freund und seinen Kollegen zusammensaß, sah ich das gesamte Erzähluniversum des 19. Jahrhunderts vor mir. Ich sah Anna Karenina, Madame Bovary, Balzac, Dickens. Es erschien mir unwiderstehlich!

'Kindeswohl': Ian McEwans jüngster Roman erscheint im Jänner auf Deutsch. Aus dem Englischen von Werner Schmitz.Diogenes. 224 S. 20.50€

Normalerweise wird kein Gericht zulassen, dass ein Kind den religiösen Überzeugungen der Eltern geopfert wird. Das Gericht muss Religion respektieren, aber Entscheidungen treffen. Ich wollte meinen Figuren, auch den Eltern des Buben, ihre Würde lassen. Ansonsten wäre das ein Handbuch atheistischer Dogmen geworden. Aber es geht hier eigentlich um die Richterin, die bei anderen sehr, aber bei sich selbst wenig rational ist.

Es scheint, als bewegten sich ihre Entscheidungen als Familienrichterin oft zwischen dem größeren und dem kleineren Übel.

Nun, sie kann ja oder nein sagen, aber sie muss ihre Entscheidungen begründen.Das Familienrecht ist da sehr deutlich. Die Interessen des Kindes sind die Entscheidungsgrundlage. Das klingt wie ein Pleonasmus. Aber es heißt, dass die Eltern eben nicht die erste Überlegung sind, auch nicht deren Glaube. Und jedes Gericht wird, muss sagen: Es ist nicht im Interesse des Kindes, zu sterben. Die Frage ist immer: Gehört ein Kind seinen Eltern? Grundsätzlich ja, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Der Staat steht dazwischen. Und hier Entscheidungen zu treffen, ist schwierig. Wir hatten in England zuletzt horrible Fälle von Kindesmissbrauch. Da waren die Kinder nicht beschützt, denn ihre Fälle gelangten nie zu Gericht.

Fionas Mann Jack hat eine Affäre und will dafür ihren Sanktus. Hält er sich für ehrlicher als die Mehrheit der Paare, die betrügen und nicht darüber reden?

Ja, er hält sich für ehrlich. Aber Ehrlichkeit ist eben nicht immer schmerzlos. Seine Ehrlichkeit ist eine Frechheit. Ehrlichkeit ist sicher nicht die Lösung, sie bringt dich nur in eine Welt mit anderen Problemen. Unehrlichkeit ist eine Quelle vieler Probleme, aber Ehrlichkeit löst keine Probleme. Aus Fionas Sicht macht Jack ein Tauschgeschäft zwischen ihrem Unglück und seinem Glück. Das ist das, was man in der Psychologie "soziale Buchhaltung" nennt. Er aber denkt, er hat ein Recht auf diese Affäre, weil seine Frau kalt ist, sie gibt es sogar zu, sie zeigt ihm keine Gefühle mehr.

Jeder der beiden fühlt sich im Recht. Und eben das ist der Punkt: Es gibt so viele Probleme im Leben, die nicht so einfach zu lösen sind, in dem man eine Seite einnimmt. Am Ende ist der Kompromisse ein schwacher. Nichts ist gelöst. So ist es auch im Leben. Die wenigsten Probleme werden gelöst. Meistens werden sie einfach vergessen und das Leben geht weiter. Nur in Romanen werden Probleme gelöst.