Wenn die deutsche Hauptstadt in Elefantenscheiße versinkt

Und bot Gaea Schoeters eine perfekte Romanvorlage, wie sie im Gespräch mit dem KURIER sagt. Wie auch in „Trophäe“ ging es für sie dabei um die Frage, warum Europäer beziehungsweise Amerikaner glauben, „Afrikanern erzählen zu müssen, wie sie sich zu verhalten haben.“ Es ging um vermeintliche moralische Überlegenheit. „Botswanas Präsident wollte damit sagen: Schön und gut, wenn ihr unsere Elefanten so super findet. Aber habt ihr eigentlich eine Ahnung, was das für unsere Bauern bedeutet?“ Schließlich gelten Jagd und Jagdtourismus in Botswana als wichtiges Mittel zur Regulierung des stark angewachsenen Elefantenbestandes. Das „Geschenk“, das Botswanas Präsident damals (und vor Kurzem erneut) Berlin angeboten hat, trifft in Gaea Schoeters Politsatire dann tatsächlich ein.