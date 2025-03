Eva Lugbauer: Er macht, sie macht mit

Flugzeuge mag der Großvater nicht, weiß Lore, die lassen in seinem Kopf Erinnerungen an den Krieg aufflammen. Lore ist fast zehn und sie hat viele Fragen.

Und dann wird sie älter. Und stellt sich noch immer Fragen. Etwa zum Umstand, dass sich vieles seit Generationen kaum geändert hat. „Männer machen Kunst. Frauen machen Wäsche. Männer machen. Frauen machen mit.“ Eva Lugbauer, 1985 in Niederösterreich geboren, erzählt ihren Roman „Schwimmen im Glas“ aus der Sicht von Lore, die irgendwo am Land lebt. Abwechselnd schildert sie aus der Perspektive des Kindes, der Heranwachsenden und der erwachsenen Frau. Ein starkes Symbol für das Stadt-Land-Gefälle ist ihre Tante, die alleinstehende Ursula, die in der Stadt lebt und sich allerhand traut. Etwa, für Frauen- und Menschenrechte auf die Straße gehen. Ursula mischt das Geschehen in der Stube gehörig auf. Aber nicht nur sie, auch andere Frauen hier haben Überraschungen parat.