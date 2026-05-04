Dror Mishanis "Nicht": Unglück im Glücksgeschenkesack

Eli hat nach dem Tod seiner Frau mit der Liebe und eigentlich auch mit dem Glück abgeschlossen. Er rechnet nicht mehr damit, dass Gott noch was für ihn im „Geschenkesack“ hat. Aber dann lernt er bei Freunden Lia kennen und versteht sich auf Anhieb mit der lebenslustigen Cellistin. Schon am nächsten Tag meldet sie sich bei ihm und Eli nimmt das Interesse fast ungläubig zur Kenntnis. Aber auch dankbar. Und so entwickelt sich sehr rasch eine Liebesbeziehung, in der sich Lia nicht einmal – wie ein paar Bekanntschaften vor ihr – abschrecken lässt davon, dass er noch recht wehmütig von seiner Frau, dieser einen perfekten Liebe, erzählt.