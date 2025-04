Wie eine Buchhändlerin in der Nazi-Zeit Leben rettete

Balàka und Prager wollten mehr wissen und machten sich auf ihre Spur. Sie hatten sie im Grab ihrer Eltern vermutet, doch auf dem Zentralfriedhof angekommen, stellten die beiden fest, dass dieses mittlerweile aufgelassen worden war. Doris Brehm, die seit 1978 in einem Döblinger Altersheim gelebt hatte, hatte ihren Körper der Wissenschaft überlassen. Was sonst an sie hätte erinnern können – Bücher, Briefe und Manuskripte – war verloren gegangen. Bettina Balàka und Katharina Prager wollten es nicht dabei belassen.

Ein Zimmer für sich ...

Bestrebungen, vergessene Autorinnen wiederzuentdecken, gibt es bei einigen Verlagen. Was „Haymon Her Story“ unterscheidet, ist der explizite Schwerpunkt auf den Donauraum sowie der Mehrwert durch die biografische Recherche über die jeweilige Autorin. Dahinter steckt auch ein wenig die Idee aus Virginia Woolfs Essay „Ein Zimmer für sich allein“, in dem sie argumentierte, dass, hätte William Shakespeare eine geniale Schwester gehabt, diese als Frau wohl keine entsprechenden Entfaltungsmöglichkeiten gehabt hätte und im Lauf der Zeit wahrscheinlich aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwunden wäre.

Kennengelernt haben Bettina Balàka und Katharina Prager einander ausgerechnet bei der Recherche nach einem vergessenen Autor. „Seine Schwester hat uns als Autorin aber bald mehr interessiert“, erzählt Prager. „Wir haben eines der wenigen Exemplare ihres Romans ausfindig gemacht und festgestellt: Das ist eine wirklich sehr außergewöhnliche Autorin.“ Der Grundstein für „Her Story“ war gelegt – die Autorin, deren Name an dieser Stelle noch nicht genannt werden soll, könnte eine weitere Wiederentdeckung der neuen Reihe werden. Die Entscheidung, mit Doris Brehm zu beginnen, passt auch in den zeithistorischen Kontext des Endes des Zweiten Weltkriegs. „Das Faszinierende an Doris Brehm war, dass sie wirklich komplett unbekannt war, mit der Ausnahme von ein paar Zeilen, die Erich Hackl vor langer Zeit einmal über sie geschrieben hat. Ich habe eine alte Ausgabe ihres Romans, herausgegeben bei einem DDR-Verlag, gefunden. Das Cover zeigt zwei Damen mit Handtaschen – ich dachte sofort: Ein doofer Frauenroman. Mehr oder weniger lustlos habe ich begonnen, das Buch zu lesen, und schon auf der ersten Seite festgestellt, dass ich hier einen wirklichen Schatz in Händen halte“, erzählt Balàka.