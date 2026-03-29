"Die Känguru-Rebellion": Die Gleichnisse des Beuteltiers

Auch hier: ein sprechendes Tier. Marc-Uwe Kling hat mit seinem Känguru das mit dem Verfilmen schon durchgespielt. Das ist auch gleich ein Gag zu Beginn des neuen Buchs der Reihe: „Die Känguru-Rebellion“. „Da bist du ja wieder“, sagt der Kleinkünstler, als das Känguru vor der Tür steht. „Ja, aber mach nicht gleich ’nen Film draus“, erwidert das Beuteltier. „Keine Sorge, viel zu anstrengend“, so der Buch-Kling.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ullstein Marc-Uwe Kling: „Die Känguru-Rebellion“ (Ullstein, 288 Seiten, 15,95 Euro)

Pyramidenspiel für Antis Also zurück zum Bewährten: der ziemlich lustig verpackten Gesellschaftskritik im Dialog zwischen Känguru und Kleinkünstler. Wie der Titel schon sagt, wollen die beiden diesmal eine Rebellion starten. Das soll so ein bisschen wie ein Pyramidenspiel von sich gehen: Jeder, den sie für die Sache gewinnen, muss zwei weitere Rebellen anwerben. Wogegen rebelliert wird? „Die Zustände“.