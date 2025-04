Der neue Claudio Magris: unglaublich, aber wahr

Die Behörden sollten nicht wissen, dass er kein Arbeiter, sondern ein Gelehrter war, der sich mit Linguistik, Ethnologie und Anthropologie auskannte. Lange Zeit lebte er in Wigwams. Diese Zelte waren später eine gute Voraussetzung für ein kleines, aber einträgliches Dasein in der Textilbranche im eigenen Familienbetrieb. Er heiratete Eufemia Barraza, eine Indigene, die ihm 12 Kinder gebar. Nach ihrem Tod heiratete er erneut eine Indigene, Rosario Peña, mit der er weitere vier Kinder bekam. Er wollte, schrieb Benigar in seinem Testament, neben beiden begraben sein, hatte er doch beide, ebenso wie seine neue Heimat, geliebt.

Claudio Magris, 1939 in Triest geborener Schriftsteller, Germanist und ausgewiesener Experte des Habsburgerreichs, beschreibt in seinem neuen Buch „Kreuz des Südens“ die unglaublichen, aber tatsächlich gelebten Leben dreier Menschen, die um die Jahrhundertwende nach Südamerika auswanderten.

Janez Benigar fragte sich kurz vor seinem Tod 1950, ob das Heimatland eines Menschen, also der Ort, an dem man sich zu Hause fühlt, das Land ist, in dem die eigenen Kinder leben, oder das, in dem die Eltern begraben sind. Fragen, die sich womöglich auch der französische Anwalt Orélie-Antoine de Tounens stellte, der sich 1860 zum König von Araukanien im Süden Chiles ausrufen ließ und einen Unabhängigkeitskampf der Indigenen initiierte. Oder Schwester Angela Vallese aus dem Piemont, die ihr Leben für die Ureinwohner Feuerlands opferte.