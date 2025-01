Caspar Maria Russo: Schon wieder so ein Deutscher!

Masha (sie kauft nur Second Hand als moralischen Abtausch gegen Billigflieger) ist aus Hannover zum Medizin-Studium nach Wien gekommen. Hauptsächlich ist sie aber mit Dating-Portalen beschäftigt. Im Zug lernt sie Möchtegern-Filmemacher Iggy kennen (er verwendet ausschließlich die weibliche Form und will auf die Filmakademie zu Michael Haneke), aber bis die zwei ein Paar werden und sie ihm im Schauspielhaus ein super T-Shirt aus Biobaumwolle kauft, dauert’s noch. Wie Caspar-Maria Russo den Weg dahin (unter anderem fällt man einen Baum im Augarten) und den danach folgenden Irrsinn schildert, ist sehr witzig, ein bisschen böse und ja, tatsächlich originell.

In seinem Debütroman „Prinzip ungefähr“ schaut er seiner Generation recht genau aufs Maul und scheint zu wissen, dass man sich als junger Deutscher, der nach Wien zum Studieren kommt – insbesondere das Medizinstudium ist ja ein Politikum – nicht immer beliebt macht. Hat er wohl selbst erlebt. Aufgewachsen in Hamburg, ist Russo vor einigen Jahren zum Germanistikstudium nach Wien gekommen, hat sich in Robert Musil vertieft und als Theaterautor einen Namen gemacht. Sein Romandebüt ist schlau und beredt. Russo scheint gut vernetzt in Wien zu sein. Vielleicht hat ihm das auch das wohlwollende Zitat seiner sehr erfolgreichen Kollegin Barbi Marković eingebracht, die „Prinzip ungefähr“ mit den Worten „Super Buch!“ wärmstens empfiehlt. Und Barbi Marković widerspricht man nun wirklich nicht.