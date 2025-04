"Twist" von Colum McCann: Am Meeresgrund ist unser Leben verwundbar

Je rauer die Welt da draußen wird, desto intensiver wird das Bewusstsein gesellschaftlicher Verwundbarkeit. Aber, das lehrt die Lektüre von „Twist“, wohl immer noch nicht intensiv genug.

Man kann nämlich die Datenwelt, in der wir leben, mit noch so herrlich luftigen Namen umgeben: All die Fotos und eMails und Hasskommentare, die wir einander schicken, schweben nicht in einer unkörperlichen „Wolke“, sie fahren auch nicht auf der – wer erinnert sich? – „Datenautobahn“. Sondern sie rasen als Lichtimpulse durch stellenweise nur gartenschlauchdicke, ungeschützte Kabel auf dem Meeresgrund.