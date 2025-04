Eben noch aß er Känguru-Tartar

Hella Karl ist keine, die in der MeToo-Zeit gleich aufgezeigt hat. Im Gegenteil. Sie findet, das „Anprangern von Männern“ habe etwas zu viel an Fahrt aufgenommen. „Kein Wunder, dass Männer Angst bekamen.“ Ausgerechnet der Journalistin Hella Karl wird man bald vorwerfen, sie habe sich durch ihre Berichterstattung mitschuldig am Tod eines berühmten Regisseurs gemacht. Der Vorwurf Rufmord steht im Raum.