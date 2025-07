Amanda Peters: 50 Jahre glaubte sie, sie sei "Italienerin"

Amanda Peters stammt aus einer Mi’kmaq-Familie. In ihrem beeindruckenden Romandebüt „Beerenpflücken“ erzählt sie eine bewegende Geschichte, die einerseits um die Diskriminierung kanadischer Ureinwohner kreist, andererseits unfreiwillige Kinderlosigkeit thematisiert.

Erst in den vergangenen Jahrzehnten kam ans Licht, wie indigene Kinder ihren Familien entrissen und in Umerziehungsheimen misshandelt wurden. Hier wird das Kind einer Mi’kmaq-Familie von einer weißen, verzweifelt kinderlosen Familie gestohlen. 50 Jahre lang wird Ruthie glauben, ihre Haut sei im Gegensatz zu den anderen so dunkel, weil ihr Großvater „Italiener“ gewesen sei.