Einflussreicher Kunsthändler Bruno Bischofberger gestorben

Der Zürcher Bruno Bischofberger, einer der einflussreichsten Kunsthändler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Seinen Tod gab seine traditionsreiche Zürcher Galerie auf Instagram bekannt. Bischofbergers Galerie gilt bis heute als eine der bedeutendsten Institutionen des europäischen Kunstmarktes.

Bruno Bischofberger verstorben: Rolle ging über einfachen Galeristen hinaus

Als Schlüsselfigur im Dialog zwischen den Vereinigten Staaten und Europa trug der Schweizer dazu bei, einige der herausragendsten Vertreter der amerikanischen zeitgenössischen Kunst auf den alten Kontinent zu bringen, von Andy Warhol über Jean-Michel Basquiat bis hin zu Julian Schnabel und Francesco Clemente. Doch seine Rolle ging weit über die eines einfachen Galeristen hinaus: Im Laufe der Jahrzehnte wurde er zum engen Freund, Berater und sogar kreativen Partner vieler Künstler.