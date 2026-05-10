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Kultur

Einflussreicher Kunsthändler Bruno Bischofberger gestorben

Der einflussreiche Zürcher Kunsthändler Bruno Bischofberger ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Bischofberger brachte bedeutende amerikanische Künstler nach Europa.
10.05.2026, 11:30

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Der Zürcher Bruno Bischofberger, einer der einflussreichsten Kunsthändler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Seinen Tod gab seine traditionsreiche Zürcher Galerie auf Instagram bekannt. Bischofbergers Galerie gilt bis heute als eine der bedeutendsten Institutionen des europäischen Kunstmarktes.

Bruno Bischofberger verstorben: Rolle ging über einfachen Galeristen hinaus

Als Schlüsselfigur im Dialog zwischen den Vereinigten Staaten und Europa trug der Schweizer dazu bei, einige der herausragendsten Vertreter der amerikanischen zeitgenössischen Kunst auf den alten Kontinent zu bringen, von Andy Warhol über Jean-Michel Basquiat bis hin zu Julian Schnabel und Francesco Clemente. Doch seine Rolle ging weit über die eines einfachen Galeristen hinaus: Im Laufe der Jahrzehnte wurde er zum engen Freund, Berater und sogar kreativen Partner vieler Künstler.

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Die Verbindung zu Warhol war besonders tief. Bischofberger wirkte u.a. als Produzent am Warhol-Film "L'amour" mit und gehörte zu den Ersten, die das kommerzielle Potenzial der berühmten Auftragsporträts von Warhol erkannten. 

Entscheidend war auch seine Rolle bei der Begegnung zwischen Warhol und Basquiat, die er zusammenbrachte. Daraus entstand eine Reihe von Werken, die heute als grundlegend für die Geschichte der zeitgenössischen Kunst gelten.

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