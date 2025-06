Brian Wilson: Herzausreißer im Hawaiihemd

God only knows, Gott allein kennt die Antwort. Ein angebrachter Song in diesen rätselhaften Tagen. Eine innige Hymne, die einen umarmt und doch verwirrt zurücklässt. Sie ist, wie so vieles, das die Beach Boys hervorgebracht haben, in ihrer vorgeblichen Schlichtheit faszinierend vielschichtig. Da stellt einer in klarstem Harmoniegesang beinhart fest, dass es sein kann, dass er den, an den sich sein Song richtet, nicht sein Leben lang lieben wird. Aber God only knows, Gott allein weiß, was er ohne den anderen wäre.