„Die Ausflüge des Herrn Brouček“ in Bregenz: Endstation Bierfass

Der Kontrast zwischen den beiden Neuproduktionen bei den Bregenzer Festspielen ist in diesem Sommer in jeder Hinsicht mindestens so gigantisch wie der zerbrochene Spiegel auf der Seebühne, vor dem sich das Schicksal der Kameliendame erfüllt. Die Rede ist von Verdis „La traviata“, die ohne Sinn mehr im als am Wasser stattfindet, und von Leoš Janáčeks Opernsatire „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ im Festspielhaus.

Da sind die ersten Bravos bereits beim Pausenapplaus zu hören. Denn Regisseur Yuval Sharon hat offensichtlich eine Hand für fantastische Stoffe. Er zeigt die Geschichte des Hausbesitzers Matěj Brouček als das, was sie ist. Eine Satire auf menschliche Schwächen, die durch ihre märchenhaften Züge in ihren Bann zieht: Brouček träumt sich in seinem Bierrausch erst auf den Mond und dann ins mittelalterliche Prag.

Jon Bausor hat für beide Teile ein Meisterwerk als Bühne geschaffen. Auf einer schwarzen Leinwand baut sich nach und nach der Umriss einer Stadt auf. Der Mond zieht über die Dächer, alles scheint friedlich. Im Zentrum erhebt sich der Querschnitt eines Hauses. Im einzigen Zimmer sitzt Brouček vor dem Fernseher. Plötzlich beginnt sein Haus zu rotieren und landet flugs mit dem spitzen Dachgiebel auf dem Boden des Mondes.

Chapeau vor dem Tenor Robert Hoare, der in der Titelrolle, nur mit einem Seil gesichert, diese Umdrehungen im Innern des Hauses mitmacht.

Seltsame bunte Gestalten trifft er auf dem Mond an. Gleichförmige Quader mit Händen und Füßen, die erst vor Angst zittern, als sie den Fremdling sehen, ihn aber dann als Mörder verurteilen, weil er Würste isst. Denn auf dem Mond lebt man von der Poesie – und die wird zelebriert. Dass Janáček damit auf eine tschechische Künstlergruppe anspielte, muss man nicht wissen.