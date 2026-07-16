Bob Dylan gastiert im Herbst in Österreich

Sieben Jahre hat er sich nicht nach Österreich verirrt, aber im November hat das Warten ein Ende: Bob Dylan wird drei Konzerte geben: am 11. und 12. in der Wiener Stadthalle, am 14. in der Salzburgarena.

Zuletzt hat der 85-jährige Musiker 2020 das Album „Rough And Rowdy Ways“ veröffentlicht. 2024 war er ohne großes Zutun seinerseits in den Kulturseiten der Medien, da erschien der Film „Like a Complete Unknown“, das Biopic erzählt vom Beginn der Karriere des US-amerikanischen Singer-Songwriters in den 1960er Jahren und seinem Wandel vom Folk- zum Rockmusiker. Gespielt wurde er von Timothee Chalamet.

Der Kartenvorverkauf für die Konzerte startet am Mittwoch, 22. Juli, 11 Uhr.