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Kultur

Bob Dylan gastiert im Herbst in Österreich

Folkmusik-Legende und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan gibt drei Konzerte in Wien und Salzburg.
16.07.2026, 18:09

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Bob Dylan lächelt auf einer Bühne vor einem Schlagzeug, trägt einen Hut und eine schwarze Jacke mit Bolo-Krawatte und hält ein Mikrofon in der Hand.

Sieben Jahre hat er sich nicht nach Österreich verirrt, aber im November hat das Warten ein Ende: Bob Dylan wird drei Konzerte geben: am 11. und 12.  in der Wiener Stadthalle, am 14.  in der Salzburgarena. 

Zuletzt hat der 85-jährige Musiker 2020 das Album „Rough And Rowdy Ways“ veröffentlicht. 2024 war er ohne großes Zutun seinerseits in den Kulturseiten der Medien, da erschien der Film „Like a Complete Unknown“, das Biopic erzählt vom Beginn der Karriere des US-amerikanischen Singer-Songwriters in den 1960er Jahren und seinem Wandel vom Folk- zum Rockmusiker. Gespielt wurde er von Timothee Chalamet. 

Der Kartenvorverkauf für die Konzerte startet am Mittwoch, 22. Juli, 11 Uhr.

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