Bis zu 1,47 Millionen sahen Opernball-Eröffnung im TV

Bis zu 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich die ORF-2-Live- Übertragung des Wiener Opernballs nicht entgehen lassen, hieß es am Freitag in einer ORF-Aussendung.

Auch im Vorjahr hatte man von 1,47 Millionen Zuseherinnen und Zusehern gesprochen - gemeint war damals allerdings der Durchschnittswert während des Eröffnungssegments und nicht der Spitzenwert. Insgesamt fielen die Zahlen im Vergleich zu 2024 bei der Übertragung 2025 leicht ab.

Spitzenwert bei der Eröffnung

„Wiener Opernball 2025: Alles tanzt - Ankunft der Gäste“ um 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 1,217 Millionen bei einem Marktanteil von 43 Prozent (2024: 1,311 Millionen/44 Prozent). „Die Eröffnung“ um 21.40 Uhr sahen im Schnitt 1,355 Millionen Zuschauer:innen bei einem Marktanteil von 54 Prozent (2024: 1,473 Millionen, MA 57 Prozent). Bei „Das Fest“, das anschließend an die „ZIB 2“ zu sehen war, waren im Schnitt 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 48 Prozent dabei (2024: 765.000 Zuseherinnen, 54 Prozent). Die gesamte Live-Übertragung erreichte im Schnitt einen Marktanteil von 49 Prozent.

Insgesamt waren 2,677 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. 35 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) beim Opernball-Abend in ORF 2 und via 3sat in Österreich dabei. (2024 lag dieser Wert in etwa gleich, bei 2,617 Millionen Zuseherinnen und Zusehern ab 12 Jahren.)

Deutschland tanzt mit

In Deutschland waren über die gesamte Dauer 836.000 Zuseher:innen mit dabei. „Die Eröffnung“ ließen sich 1,216 Millionen Zuschauer:innen ( Spitzenwert 1,476 Millionen) nicht entgehen. Der Marktanteil des gesamten Abends lag im Schnitt bei 4,4 Prozent.