Opernball im ORF: "Fashion-Notfälle" und versaute Lamourhatscher

Die eingangs erwähnte Stelle für Textilprobleme erinnert Wagner-Trenkwitz an eine Aussage von Staatsoperndirektor Bogdan Roščić : Es gäbe am Staatsball auch „wandelnde Fashion-Notfälle“.

Es gebe in der Staatsoper ein Kammerl für „Fashion-Notfälle“, sagte Christoph Wagner-Trenkwitz bei der diesjährigen Opernball-Übertragung. Mit Kammerln kennen sich er und Co-Kommentator Karl Hohenlohe wahrlich aus. Schon gefühlt länger als es den Opernball gibt, sitzen sie in einem solchen und kommentieren frisch von der Leber, nach Lust und Laune. Daher bezeichnen sich die beiden auch als „Staats-Opas“. „Die Staatsoper ist nach uns benannt“, sagt Hohenlohe mit gebotenem Ernst, als sie zu Beginn durch den Eingang schreiten.

Sie werden lachen, das ist die einzige Anspielung auf die lange Regierungsbildung. Es gibt keinerlei Fragen dazu an die politischen Gäste. Es sind auch auffallend wenige anwesend. Vielleicht weil die neue Regierung noch nicht in trockenen Tüchern ist?

Es wird beinahe zum „practical joke“, wie Wagner-Trenkwitz am Zerteilen des Schweinebauchs scheitert - in Ermangelung eines Messers. Er will sich nicht den Frack versauen.

Trinken nicht vergessen

Umtriebiger ist da Andi Knoll, der interviewt sogar die Debütantinnen und Debütanten und wirft eines der Blumenbouquets als „Brautstrauß“ in die Menge. Es ist eben ein Strauss-Jahr.

Einen Tipp gibt er den Tänzerinnen und Tänzern noch mit auf den Weg: „Trinken nicht vergessen“.

Diesen Rat haben einige prominente Ballgäste diesmal sichtlich überinterpretiert. So viele Anflüge von schwerer Zunge waren bei der Ballübertragung schon lange nicht mehr zu beobachten.

Den Brautstrauß hätte auch Wagner-Trenkwitz gerne gefangen - „um unsere Beziehung endlich zu legalisieren“. „Nur mit Karl“, sagt er noch. Karl wirkt verlegen. Auch um Worte.

Leni Klum, Tochter von Heidi Klum, kann gar keinen Satz auf Deutsch (zumindest im Fernsehen) sagen. Knoll schlägt „Denglisch“ vor. Nicht einmal dieser Wunsch wird erfüllt.

Lugnerball mit Monopoly

Ein Experte für „Denglisch“ war stets Richard Lugner. Über einen Ballgast sagte er auf legendäre Weise: „She is tired. Not ang’fressen.“ In einem anderen Zitat in der Rückschau auf den verstorbenen Bau - und Ballmeister sagt dieser: „Jetzt hätt’ i fast Lugnerball gesagt.“

Vielleicht kann man ja posthum an eine Umbenennung denken.

Das Lugner-Gedenken fällt jedenfalls würdevoll aus. Bei Witwe Simone Lugner, dem Ex-Chauffeur „Herr Roland“. Tochter Jacqueline Lugner blickt auf "einzigartige Momente" zurück. Einen internationalen Gast gibt es auch in der Loge: Street-Artist Alec Monopoly.

Ob er in der Staatsoper eh nicht zur Spraydose greife? Nein, für die Oper gibt es nichts als Respekt, sagt der sympathische Mann.

Wagner-Trenkwitz vermeldet über den „Herrn DKT“: „Alec Monopoly wird die Staatsoper nicht besprühen, das ist schon einmal eine gute Nachricht.“