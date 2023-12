Bestsellerautorin von Kürthy: "Wechseljahre sind ein biologischer Skandal"

Gegen das Älterwerden an sich hat die Autorin nichts einzuwenden. „Ich mag es, das Älterwerden an mir zu sehen. Ich habe nie etwas dagegen gehabt, so alt auszusehen, wie ich bin.“ Der Bauch passe zur Haarfarbe, der Hals zum Gesicht, die innere zur äußeren Reife. „Für mich ist es nichts Schlechtes, wenn man sich so alt fühlt, wie man ist. Ganz im Gegenteil! Ich bin 55 und fühle mich natürlich nicht mehr wie mit 30. Dann hätte ich ja 25 Jahre umsonst gelebt und mich nicht weiterentwickelt. Eine grauenhafte Vorstellung.“