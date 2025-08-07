Das Belvedere rückt die unvollendete "Braut" von Klimt in den Fokus

Das Belvedere besitzt die weltweit größte Sammlung von Klimt-Gemälden. Ob dieser Befund stimmt, wenn man in Zollfreilager in Hongkong schaut, sei dahingestellt: Zahlreiche Top-Gemälde des Wiener Jugendstil-Idols landeten zuletzt dort.

An dem durch Restitutionen und private Vergleiche entfachten Klimt-Konjunkturaufschwung am globalen Kunstmarkt kann das Bundesmuseum nicht direkt partizipieren (sieht man einmal von der mäßig erfolgreichen Zerstückelung der „Kuss“-Ikone in digitale NFT-Zertifikate ab). Indirekt nutzt das Museum die Dynamik sehr wohl: Die Belvedere-Werkstätten sind Kompetenzzentrum für die Restaurierung und technische Analyse von Klimt-Gemälden, und so schicken private Eigentümer ihre Top-Werke gerne mal nach Wien. Das Museum darf diese im Austausch für die Serviceleistung dann öffentlich präsentieren.

Die bis 5. 10. laufende Sonderschau, die das letzte große unvollendete Klimt-Werk „Die Braut“ (1917/’18) in den Fokus rückt, ist im Rahmen solcher Arrangements zu sehen – allerdings ist das Bild, das sich beim Tod Klimts noch in dessen Atelier in der Feldmühlgasse in Hietzing befand, seit 2013 als Leihgabe der Klimt-Foundation ans Belvedere angedockt.