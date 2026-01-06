Der ungarische Filmemacher Béla Tarr ist tot. Das berichtet die ungarische Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf die Familie. Der 1955 in Pecs geborene Regisseur wurde vor allem für seinen über siebenstündigen Film "Satanstango" (1994) bekannt.

Dabei handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans des 2025 gekürten Literaturnobelpreisträgers László Krasznahorkai. Die beiden Ungarn prägten eine jahrelange Zusammenarbeit.