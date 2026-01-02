Ging viral: Schöpferin von "restauriertem" Jesus-Gemälde ist tot

Es war ein Internet-Hype, der lange Zeit für Lacher sorgte - und der vielen Menschen auch nach der für digitale Verhältnisse ewigen Zeitspanne von 13 Jahren noch in Erinnerung ist: Die spanische Pensionistin und Hobbymalerin Cecilia Giménez hatte 2012 ein Christusgemälde in ihrer Kirche nach vermutlich bestem Wissen und Gewissen "restauriert" - und damit eine Ikone der etwas anderen Art gestaltet. Nun ist die Bürgerin der Gemeinde Borja in der spanischen Provinz Saragossa verstorben. Am 23. Jänner wäre sie 95 Jahre alt geworden, wie aus einem Statement des Bürgermeisters Eduardo Arilla hervorgeht.

"Beast Jesus", "Monkey Christ" oder "Ecce Monchichi" waren einige der Kommentare, mit denen die Verschlimmbesserung des Andachtsbildes in der Folge im Netz, das bekanntlich nicht vergisst, bedacht wurde.