Protest gegen Beatrice Venezi: Orchester spielte vor statt in La Fenice

Aus Protest spielten die Musiker auf der Straße. Die geplante Premiere der Oper Wozzeck des österreichischen Komponisten Alban Berg, mit der die Opernsaison hätte eröffnet werden sollen, wurde gestrichen - ein Rückschlag für den neuen Intendanten Nicola Colabianchi. Etwa tausend Menschen versammelten sich auf dem Platz Campo Sant'Angelo, im Herzen der Stadt, nur wenige Schritte vom leeren Theater entfernt. Dort organisierten sie einen Flashmob, der Worte und Musik verband. Das Orchester spielte für die Anwesenden. Protestaktion begann mit italienischer Nationalhymne Die Protestaktion begann mit der Aufführung der italienischen Nationalhymne durch das Orchester. Anschließend folgten Redebeiträge von Gewerkschaftsvertretern, unterbrochen von Musikstücken. Am Ende stimmten Chor und Orchester das „Va' Pensiero“ aus Verdis Nabucco an - als „Zeichen der Hoffnung“, wie die Orchestermitglieder betonten.

In den Reden wurde betont, dass sich die Mitarbeiter des Theaters nicht gegen Beatrice Venezi richten, sondern gegen die Art und Weise, wie sie vom Intendanten Colabianchi und dem Präsidenten der Stiftung, dem Bürgermeister Venedigs Luigi Brugnaro, ohne Einbeziehung der Beschäftigten ernannt wurde. Barbara di Valmarana, ehemalige Präsidentin des Vereins „Freunde der Fenice“, äußerte sich kritisch: „Wir haben den Bürgermeister noch nie im Theater gesehen“. Der Staatssekretär für Kultur, Gianmarco Mazzi, stellte sich gegen den Streik. „Proteste und scharfer Tonfall erschweren den Dialog“, meinte er. Die 35-jährige Venezi wurde kurz nach dem Amtsantritt von Premierministerin Giorgia Meloni vor drei Jahren zur musikalischen Beraterin der Rechtsregierung ernannt und von der Ministerpräsidentin mehrfach gelobt. Zudem erhielt sie eine Auszeichnung von Melonis rechter Regierungspartei Fratelli d'Italia (FdI - Brüder Italiens).