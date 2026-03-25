Barbara Petritsch wird neue Doyenne des Wiener Burgtheaters

Barbara Petritsch wird am 16. April zur neuen Doyenne des Wiener Burgtheaters ernannt. Sie folgt der im Mai des Vorjahres verstorbenen Elisabeth Orth nach. Die 81-Jährige ist seit 1999 Mitglied des Burgtheater-Ensembles und wirkte seitdem in rund 60 Produktionen mit. 2022 wurde ihr der Berufstitel Kammerschauspielerin verliehen. Nun erhält sie im Rahmen einer feierlichen Verleihung zudem auch die Ehrenmitgliedschaft des Burgtheaters.

Langjährige künstlerische Leistung Der Titel der Doyenne würdigt die langjährige künstlerische Leistung, Erfahrung und Bedeutung für das Burgtheater. Es kann nur eine Schauspielerin, die hervorragende künstlerische Leistungen als Ensemblemitglied erbracht hat, mindestens zehn Jahre am Haus tätig ist und das 50. Lebensjahr vollendet hat, den Ehrentitel tragen. Die Nominierung erfolgt durch die künstlerische Direktion des Burgtheaters in Abstimmung mit der Bundestheater-Holding, dem künstlerischen Beirat und der Ensemblevertretung. Vom Kulturministerium wird der Schritt beurkundet.