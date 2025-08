Sommerarena Baden: Lehárs "Giuditta“ mit viel Schwung und Eleganz

Giuditta langweilt sich in ihrer Ehe mit einem wesentlich älteren Mann in einer Hafenstadt 1930. Sie verliebt sich in einen jungen Offizier Octavio und folgt ihm nach Afrika. Nach einem längeren Liebestraum wird er jedoch einberufen und sie müssen sich trennen. Sie wird Tänzerin mit einem ausschweifenden Leben und vielen Liebschaften. Als sie sich wiedersehen, ist er ein gebrochener Mann: Von solchen tiefen Leidenschaften, Freiheitswunsch, verheerender Eifersucht handelt das Stück.

In seiner letzten Regie am Haus siedelt der scheidende Intendant Michael Lakner die Handlung in Spanien, Marokko und Frankreich an und inszeniert die Geschichte rund um die lebenshungrige, freiheitsliebende Frau voller Widersprüche ganz klassisch in geschmackvollen traditionellen und eleganten Kulissen und Kostümen, die jeweiligen Orte andeutend heiter beschwingt, aber auch melancholisch umdüstertet und leidenschaftlich.