Bachmannpreis: Von rehäugigen Männern und Sätzen, die für Tattoos taugen

Viel Zuspruch erntete auch Almut Tina Schmidts Text „Fast eine Geschichte“, den die 1971 in Göttingen geborene, in Wien lebende Schriftstellerin auf Einladung von Brigitte Schwens-Harrant las. Der Titel war Programm: Als „Wimmelbild“, in dem „nichts ausgesprochen, und doch so viel klar wird“, bezeichnete Jurorin Mithu Sanyal den Text, der von einem Haus und seinen Bewohnern berichtete und dessen Spannung darin lag, „dass man denkt, gleich passiert etwas“, so Laura de Weck über diesen „hochliterarischen Text“, in dem sowohl Mara Delius als auch Philipp Tingler Lieblingssätze fanden – allerdings ohne Tattoo-Vorhaben. Über die vielen darin „angerissenen Minidramen“ (Schwens-Harrant) waren sich Thomas Strässle und Klaus Kastberger ausnahmsweise einig: Die Qualität des Textes läge in seiner Fragestellung: Welche Geschichten sind literaturwürdig?