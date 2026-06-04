Der deutsche Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Der aus der ARD-Serie "Türkisch für Anfänger" bekannte Künstler ist im Alter von 49 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben, wie seine Schauspielagentur Hübchen unter Berufung auf eine enge Freundin Schreibers am Donnerstag bestätigte.

Seine Agentur schrieb in einem Posting auf Instagram mit Foto des Schauspielers: "Gestern am 3.6.2026 bist du Axel Schreiber nach langer schwerer Krebserkrankung von uns gegangen. Du warst für uns nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender."