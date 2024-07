Debütroman wurde öffentlich verbrannt: Trauer um Autorin Edna O'Brien

Die irische Schriftstellerin Edna O'Brien ist tot. O'Brien starb am Samstag im Alter von 93 Jahren "friedlich nach langer Krankheit", wie ihre Agentin Caroline Michel und ihr Verlag Faber am Sonntag im Onlinedienst X mitteilten. Faber bezeichnete O'Brien als "eine der größten Schriftstellerinnen unserer Zeit".

O'Briens Werke zeichneten sich durch ihren feministischen und rebellischen Ansatz aus. Ihr Debütroman "The Country Girls" (dt.: "Die Fünfzehnjährigen"), der freimütig vom Sexleben der Figuren erzählte, wurde in Irland öffentlich verbrannt und verboten. Das Buch gilt heute als Klassiker der irischen Literatur.

Begeisterung für Tolstoi, Fitzgerald, Eliot

O'Brien wurde 1930 in der westirischen Region Clare in eine streng katholischen Bauernfamilie geboren. Sie ging auf eine Klosterschule und studierte in Dublin Pharmazie. Während dieser Zeit erwachte ihre Begeisterung für Leo Tolstoi, F. Scott Fitzgerald und T. S. Eliot.

O'Brien erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den PEN/Nabokov Award für ihr Lebenswerk.