Glanzlichter bei Massenauflauf: Große Caravaggio-Ausstellung in Rom

Wer Caravaggio in Rom sehen will, kommt zu spät. Die aktuelle Ausstellung im Palazzo Barberini ist ausverkauft – jeder Timeslot bis zum 6. Juli vergeben. Dementsprechend ist dort einiges los, was den Kunstgenuss einschränkt. Denn hat man es einmal in die Nähe des berühmten „Narciso“ („Narziss“) geschafft, gilt es, standfest zu sein, ansonsten wird man einfach von anderen Besuchern mit ihren Smartphones im Anschlag und den Headset in den Ohren umgelaufen. Ein klarer, länger Blick auf die Werke geht sich dabei selten aus. Und doch lohnt sich der Besuch. Denn die Schau versammelt 24 Gemälde von Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610), genannt Caravaggio – mehr als ein Drittel seines überlieferten Œuvres. Möglich wird das durch hochkarätige Leihgaben aus den USA und einigen Ländern Europas.

© Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma (MiC)

Zu den ausgestellten Werken gehört auch „Ecce Homo“, eine Darstellung des leidenden Jesus Christus mit einer Dornenkrone, die 2021 in Spanien wiederentdeckt wurde, nachdem sie im 19. Jahrhundert verschollen war. Zu sehen ist auch das Porträt von Maffeo Barberini (1568–1644), des späteren Papstes Urban VIII. Dieses Bild wurde erst kürzlich erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese Arbeit steht stellvertretend für das, was Maler in dieser Epoche malen mussten, um Geld zu verdienen – sie mussten es sich mit der Kirche, dem Adel gutstellen. Geistliche Bilder, Auftragsporträts – damit konnte man überleben. Das war auch bei Caravaggio so. Aber wenn er den Pinsel schwang, dann gab es keine üppigen, barocken Goldverzierungen, wie sie damals üblich bzw. gern gesehen waren.

Kein Heiliger Konzipiert wurde die Ausstellung im Rahmen des Heiligen Jahres, doch sie ist weit mehr als religiöser Pflichttermin. Caravaggio malte keine Heiligen im Glanz der Unberührtheit. Stattdessen: gelebte Körper, schmutzige Füße, Erdfarben statt Gold. Er inszeniert das Göttliche im Irdischen – und das Menschliche im Moment größter Spannung. Seine Hell-Dunkel-Malerei hat die Kunstwelt revolutioniert. Das Spiel mit Licht und Schatten wird bei ihm zum existenziellen Prinzip. Ein zentrales Werk der Ausstellung ist „Die Gefangennahme Christi (1602), eine Leihgabe aus Dublin. Der Moment des Verrats: Judas küsst Jesus, ein Soldat greift zu. Johannes flieht, sein roter Umhang betont die Dramatik.

© Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma (MiC)/Enrico Fontolan