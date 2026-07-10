Sitz! Platz! Eine Künstlerin nimmt die KI an die Leine

Im chinesischen Pavillon der Venedig-Biennale fertigt derzeit ein humanoider Roboter kalligrafische Zeichnungen an.

Wer in China Kunst studieren will, muss sich aber weiterhin mit Kenntnissen im Malen und Zeichnen bewerben, erzählt Miao Ying. Die 1985 in Schanghai geborene, in New York lebende Künstlerin hat eine solche Ausbildung absolviert – und findet sich nun inmitten der Kluft zwischen dem Handwerk der Kunst und den dahingaloppierenden Möglichkeiten der Technik.

Wobei Miao den derzeitigen Status quo im Umgang der Menschheit mit Künstlicher Intelligenz mit dem Mittelalter vergleicht: Weil die Prozesse, die die Modelle durchlaufen, nicht wirklich durchschaubar sind, würde man ihnen mit einer Einstellung begegnen, die der KI die Eigenschaften von Magie zuschreibt, erklärt die Künstlerin.