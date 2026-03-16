David Gilmours "Black Strat" ist teuerste je verkaufte Gitarre

Am 6. März feierte David Gilmour, der legendäre Gitarrist von Pink Floyd, seinen 80. Geburtstag. Doch vom Geldregen, der sechs Tage später bei einer Auktion von Christie's in New York losbrach, hatte er reichlich wenig: Denn bereits 2019 hatte dasselbe Auktionshaus die Gitarrensammlung des Musikers versteigert, und das wohl wichtigste Los - die als "Black Strat" bekannte, nach Gilmours Spezifikationen modifizierte Version einer Fender Stratocaster-Gitarre, brachte damals 3,975 Millionen US-Dollar ein.

Über die Wertsteigerung auf 14,5 Millionen US-Dollar (inklusive Prämien) können sich nun die Erben des im Vorjahr verstorbenen Unternehmers Jim Irsay freuen: Der im Vorjahr verstorbene US-Amerikaner, der u. a. als Eigentümer des Football-Teams "Indianapolis Colts" Geschichte geschrieben hatte, nannte eine der legendärsten Sammlungen von Gitarrren und Rock-Memorabilia sein eigen. Die Auktion, deren Highlights alleine gesammelt 84 Millionen US-$ Umsatz einbrachte, umfasste auch Instrumente aus dem vormaligen Besitz der Beatles George Harrison und John Lennon sowie Instrumente, auf denen einst Johnny Cash oder Janis Joplin gespielt hatten.

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Nur knapp vor der "Black Strat" hatte die Gitarre des einstigen Frontmans der Band Grateful Dead, Jerry Garcia, einen Top-Preis erzielt. Das unter dem Namen "Tiger" bekannte Instrument, ebenfalls eine Spezialanfertigung, ging für 11,5 Millionen US-$ an den Unternehmer Bobby Tseitlin, der mit dem Bluesrock-Gitarristen Derek Trucks von der "Allman Brothers Band" im Saal saß. Wenig später trat Trucks mit der Gitarre auf.