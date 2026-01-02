Am Weg zum Legendenstatus: "Aufputzt is'" mit über 400.000 Kinobesuchern

Der österreichische Film "Aufputzt is'" erfreut sich im Kino großer Beliebtheit. Laut einer Aussendung haben rund 400.000 Personen bereits eine Vorführung der weihnachtlichen Komödie mit Gery Seidl in der Hauptrolle besucht. Dadurch hat er längst das "Goldene Ticket" eingesackt (ab 300.000 Zuschauern), was bisher nur sechs österreichischen Filmen in den vergangenen 50 Jahren gelang. In der ewigen Bestenliste liegt "Aufputzt is'" bereits auf Platz 4.

Nur "Hinterholz 8" (1998), "Poppitz" (2002) und "Müllers Büro" (1986) haben mehr Besucherinnen und Besucher angelockt. Da "Aufputzt is'" aber weiterhin in zahlreichen Kinos zu sehen ist, könnte sich das noch ändern.

Weihnachten ohne Klotüren

Der Film von Regisseurin Claudia Jüptner-Jonstorff basiert auf einem Kabarettprogramm von Seidl, der Bauleiter Andi spielt und mit äußerst stressigen Weihnachtstagen konfrontiert ist. Auf seiner Baustelle fehlen noch Klotüren und die Geschäftspartner machen gehörig Druck. Das Familienleben leidet darunter und Seidl versucht, den Weihnachtsfrieden wieder herzustellen.