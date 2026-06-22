Ars Electronica: Prix an polarisierende Arbeit über Gazakrieg

Die Siegerarbeiten des Prix Ars Electronica 2026 stellen sich allesamt den großen Konflikten und Umbrüchen unserer Zeit. Der Preis in der Kategorie "interactive art+" ging an die britische Gruppe Forensic Architecture für "A Cartography of Genocide: Israel's Conduct in Gaza Since October 2023", das aus Open-Source-Material eine Art interaktive Karte mit den Handlungen Israels in Gaza erstellt hat. Ars-Electronica-Direktor Gerfried Stocker und Festival-Managerin Veronika Liebl präsentierten die Gewinnerprojekte in einer Pressekonferenz am Montag in Linz. Stocker betonte, dass es zu "A Cartography of Genocide" tiefe und gegensätzliche Reaktionen geben dürfe, diesen Widerspruch und diese Spannungen auszuhalten sei Demokratie "im Bewusstsein, Offenheit, Vielfalt aber auch Dissens Platz zu geben". Das Ars Electronica Festival "Future Begins. Negotiating Humanity" (Zukunft beginnt. Menschlichkeit verhandeln) von 9. bis 13. September in Linz sei der richtige Ort dafür. Wie auch Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) sprach er sich entschieden gegen Antisemitismus, Rassismus und Faschismus aus. Siegerarbeit zu Gazakrieg polarisiert "Das Projekt thematisiert einen der stärkst polarisierenden Konflikte unserer Zeit, die Reaktion Israels auf den Überfall der Hamas regt auf, ruft Kritiker und Befürworter auf den Plan. Als Bürgermeister stehe ich hinter der unabhängigen Jury", betonte Prammer. "Menschliche Würde ist unser höchstes Gut, 'Negotiating Humanity', wir verhandeln unsere Menschheit, aber auch unsere Menschlichkeit, nicht nur Kriege, aber auch KI und humanoide Robotik, da bin ich wieder bei 'Future Begins'", umriss Lang-Mayerhofer das Festivalthema.

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Insgesamt wurden 4.329 Arbeiten aus 106 Ländern eingereicht. In New Animation Art (1.144 Einreichungen) gewann "Deer Hunter" des US-Amerikaners Andrew Herzog. Herzog nutzt in dem 30-minütigen Film dokumentarisches Archivmaterial und KI-generiertes "um eine hochkomplexe, sensible Geschichte zu erzählen"; die seiner aus Italien in die USA ausgewanderten Familie im Kontext von Männlichkeit, Migration und dem Vergleich von Mussolinis Faschismus mit heutigen Bewegungen in den USA, so Stocker. Digitale Humanität "Shared Histories" siegte in der Kategorie Digital Humanity (754 Einreichungen), vergeben in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. Das schwedisch-sambische SummitShare-and-Shared-Histories-Team verbindet in der Arbeit sambische Kulturgüter in schwedischen Sammlungen wieder mit dem historischen, kulturellen und mündlich überlieferten Wissen aus ihrer Heimat und macht sie digital zugänglich, so Liebl. Die Restitutionsdiskussion bleibe freilich ungelöst.

Die britische Forschungsplattform Forensic Architecture holte sich die Goldene Nica in der Kategorie Interactive Art+. "Sie machen Muster in den Vergehen des israelischen Militärs sichtbar", erklärte Stocker, dazu nutzt das Kollektiv Satellitenbilder, Regierungsdokumente, Bilder aus sozialen Medien, aus Nachrichten. "Es ist vermessen zu glauben, dass der Gazakrieg nicht unser wichtigstes internationales Festival erreichen würde", sagte Prammer. Forensic Architecture bekam bereits 2024 einen der Right Livelihood Awards, einen alternativen Nobelpreis, für ihre Arbeit zur Rekonstruktion von Menschenrechtsverbrechen. Von pro-israelischen Beobachtern wird ihre Aktivität und Rhetorik allerdings als antisemitisch eingestuft.

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