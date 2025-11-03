Arnulf Rainer protestiert gegen Kreuz-Ausstellung im Stephansdom

Erst vor wenigen Tagen war eine Ausstellung von 77 Kreuzarbeiten des österreichischen Malers Arnulf Rainer im Wiener Stephansdom angekündigt worden, nun äußerte der 95-Jährige Kritik an dem Projekt, das für die Fastenzeit 2026 geplant ist. Er habe diese Werke nie aus religiösen Motiven geschaffen und fühle sich kirchlich vereinnahmt, zitiert religion.orf.at aus einem Anwaltsbrief. Wie es in dem Bericht heißt, spricht sich Rainer in dem anwaltlichen Brief an Dompfarrer Toni Faber sowie an den Sammler „mit Nachdruck gegen dieses Vorhaben aus“. Die Werke stammen aus der Sammlung Werner Trenker. Wie berichtet, realisiert der Sammler und Unternehmer seit einigen Jahren große Ausstellungen bekannter heimischer Künstler. Mit den Werken in seinem Besitz kann er grundsätzlich verfahren, wie er möchte - bisher suchte er aber das Einvernehmen mit Künstlern oder - wie in der jüngsten Schau von Werken des Malers Markus Prachensky in Wiener Neustadt - mit dessen Nachfahren.

Rainer habe sein künstlerisches Schaffen niemals in einen sakralen Zusammenhang gebracht, so Rainers Anwalt Alexander Pflaum. „Rainers Kreuze haben nichts mit dem christlichen Symbol zu tun.“ Vielmehr sei die Form des Kreuzes ein persönlicher Befreiungsschlag, der ihm seine weitere Entwicklung ermöglicht habe. Er lehne die Ausstellung als Vereinnahmung durch die Kirche ab, habe aber kein Interesse an einer rechtlichen Auseinandersetzung, so Pflaum gegenüber dem ORF. Rainers Kreuze sind aktuell auch in einer Ausstellung des Wiener Künstlerhauses ("Du sollst dir ein Bild machen - Kunst und Religion") zu sehen.

