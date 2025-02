Antike trifft Psychoanalyse: Hofmannsthals „Elektra“ in der Wiener Neustadt

Hofmannsthal geht vom antiken Stoff aus und integriert, durch Individualisierung und Psychologisierung der Charaktere, Tendenzen seiner Zeit, die auch in der Inszenierung des griechisch-deutschen Regisseurs betont werden. Was bleibt, sind übergreifende Themen: familiäre Konflikte, Muttermord, Vergeltung und Erinnerung.

In diesem Stück dreht sich alles um die von Rache und Trauer geprägte Elektra (Petra Staduan), die den Mord an ihrem Vater Agamemnon durch ihre Mutter Klytämnestra (Nina C. Gabriel) und deren Liebhaber Aigisthos (Lukas Haas) nicht überwinden kann. Sie wartet sehnsüchtig mit ihrer Schwester Chrysothemis (Pippa Galli) auf die Rückkehr ihres sich im Exil befindenden Bruders Orest (Lukas Haas), um gemeinsam Rache zu nehmen, was schließlich in einem blutigen Finale gipfelt. Elektras Leben endet, als sie nach dem geglückten Racheakt in einem ekstatischen Tanz zusammenbricht.