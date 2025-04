Anna Brus, zentrale Frau des Wiener Aktionismus, im 82. Lebensjahr verstorben

Anna Brus, Frau des 2024 verstorbenen Aktionisten und Bilddichters Günter Brus, ist tot: Das gab das Universalmuseum Joanneum in Graz, das mit dem „Bruseum“ eine zentrale Stätte zur Auseinandersetzung mit Brus' Werk betreibt, bekannt. Die als Ana Steiner in Kroatien geborene Brus war seit 1961 an Seite des oft angefeindeten Aktionisten - als „seine Managerin, sein ultimativer Rückhalt und seine schärfste Kritikerin“, wie es in der Aussendung heißt. Sie sah sich selbst nicht als Künstlerin, war aber intensiv in Brus' Arbeit involviert: „Das Werk des Künstlers ist ohne die unterstützende Kraft seiner Frau nicht zu denken.“