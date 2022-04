Ankämpfen gegen den Abstieg: „Bitte treten Sie hinunter!“

Der Weg führt zunächst nach oben, in den Dachboden: Michaela Bilgeri treibt energiegeladen an, will auf das Erreichen des Ziels anstoßen, doch der Sekt fehlt, und dann geht es, wie versprochen, nur mehr hinunter – in den Serverraum. Dort instruiert Daniel Wagner die neuen „Agents“ des Service Centers, er müllt sie mit hohlen Phrasen zu, und als Kreatur, die den Trotteljob schon länger macht, hat sich Birgit Stöger in den Gestängen verfangen. Im Keller schließlich gibt Julia Schranz als schrille Immobilienmaklerin einen Workshop, der natürlich keine Jobgarantie ist. Heftig. (Bis 16. April. Tipp: Warm anziehen!)

Umso größer die Enttäuschung im Werk X Petersplatz: „Blackout“ mit Sebastian Pass (auch ein Badora-Schauspieler) in der Regie von Peter Pertusini ist kein Stück, sondern ein epigonaler Versuch, zeitgenössisches Theater machen zu wollen - natürlich mit Live-Video. 80 Minuten lang erinnert sich die Gruppe Kochen.Mit.Wasser an die Schulzeit im Kollegium Kalksburg zurück - und einen tatsächlichen Mordfall. Erkenntnisgewinn gibt es keinen.