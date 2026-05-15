Deutsche Schauspielerin Angelica Domröse gestorben

Die Schauspielerin Angelica Domröse ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie die Defa-Stiftung unter Berufung auf Domröses persönliches Umfeld bestätigte. Zuerst hatten die "SuperIllu" und der MDR berichtet. Bekannt war Domröse für den Film "Die Legende von Paul und Paula" (1973) von Regisseur Heiner Carow. Domröse spielte in dem Kultfilm die alleinerziehende Mutter Paula, die sich in den verheirateten Paul (Winfried Glatzeder) verliebt.

Der Film zeigt den Alltag in der damaligen DDR und fragt, was man vom Leben erwarten kann. "Es muss doch noch was anderes geben als schlafen, arbeiten. Und wieder schlafen und arbeiten", sagt Paula in einer Szene. Das Drama gilt als einer der Lieblingsfilme von Ex-Kanzlerin Angela Merkel. "Mit Angelica Domröse verlieren wir eine große Schauspielerin, die uns als 'Paula' lehrte, dass Liebe und Freiheit keine Kompromisse dulden", teilte der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit. "Sie war aber nicht nur das Gesicht einer der größten Erfolge des DDR-Kinos, sondern auf den Theaterbühnen von Ost und West und in zahlreichen Fernsehproduktionen eine unverwechselbare Charaktergröße. Angelica Domröse wird fehlen."

Angelica Domröse: Geboren als Kriegskind in Berlin Geboren wurde Domröse 1941 in Berlin, als junge Frau stand sie erstmals vor der Filmkamera. Nach dem Abschluss der Babelsberger Filmhochschule ging sie ans Berliner Ensemble, später trat sie an der Berliner Volksbühne auf. Dutzende Filme drehte Domröse bis zu ihrer Ausreise aus der DDR. Dazu gehörten Theodor Fontanes "Effi Briest" in der Defa-Verfilmung und der TV-Mehrteiler "Wege übers Land". Domröse war in zweiter Ehe mit ihrem Kollegen Hilmar Thate (1931-2016) verheiratet. Die beiden setzten sich wie viele Künstler für Liedermacher Wolf Biermann ein, der 1976 aus der DDR ausgebürgert wurde. Auch Domröse ging später mit ihrem Mann nach West-Berlin.