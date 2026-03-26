Andreas Gabalier zu Männern: "Gewalt an Frauen hat gar nichts verloren"

Andreas Gabalier hat sich bei einem Interview zur Affäre um die Band Seiler & Speer und weiteren in die Kritik geratenen Männern geäußert. "Gewalt an Frauen hat gar nichts verloren", sagte er beim C 3-Business Talk (abzurufen hier).

Er verurteilte "Kokain - nicht nur auf die Lippen zu schmieren, sondern prinzipiell": "Ich möchte nicht wissen, wie viele Titelseiten es wochenlang hageln würde, wenn mir so etwas eingefallen wäre. Das liegt mir gottseidank fern", sagte er offensichtlich in Hinblick auf den Sänger Christopher Seiler.

Dieser hatte sich nach einer Anzeige durch eine Frau auf Instagram zu den Vorwürfen geäußert: „Man geht zu keiner Person, egal in welchem Zustand, egal wie illuminiert man ist, nimmt’s so und schmiert ihr dann Kokain auf die Lippen.“