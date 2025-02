Andreas Dorau: Mit einem Koffer voller Lieder durch Wien

„Ich wollte Karl May bleiben"

„Ich romantisiere Wien dabei nicht, wollte keine Stücke über Mozart, Sisi oder das Schloss Schönbrunn schreiben“, erklärt Dorau im Gespräch mit dem KURIER. „Ich wollte Karl May bleiben, der Tourist in dieser Stadt. Deshalb habe ich es auch abgelehnt, für das Album mit Wiener Musikern zusammenzuarbeiten.“

Als Kind war Dorau das erste Mal in Wien, war damals von den Lipizzanern fasziniert, deren Show er sich mit seiner Familie ansah, weil seine Schwester Pferdenärrin war. Er erinnert sich auch an Auftritte im U4 in den frühen 80er-Jahren, in denen Wien noch „eine graue Großstadt“ war. Danach war er einmal für zwei Wochen hier, um Freunde zu besuchen, und kürzlich drei Tage lang für die Recherchen für das Album. Die Idee dazu hatte Dorau, als er während der Pandemie an „Re:Mapping Lübeck“, einem alternativen Stadtführer für Lübeck arbeitete, der interessante Geschichten abseits der Attraktionen in den Fokus rückte und kartografierte.

Für Wien macht er das mit Musik – und zwar gleich mit zwei CDs. Zusätzlich zum Album „Wien“ gibt es eine gleichnamige Bonus-CD. „Die ist entstanden, weil ich eine lange Liste mit Dingen hatte, über die ich schreiben wollte. Anfangs war ich in das Wort Wien verliebt, weil es so einen schönen Klang hat. Das kam in jedem Song vor, was aber zu viel war. Also haben wir die meisten dieser Titel auf eine Bonus-CD gepackt.“