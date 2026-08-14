Seit Jahrzehnten gastiert der gebürtige Ungar und von der Queen zum Sir geadelte Wahlbrite András Schiff bei den Salzburger Festspielen. Dass der virtuose Pianist sein genaues Programm erst während des Konzerts bekannt gibt, ist für sein Stammpublikum nichts Neues. So hielt er es auch bei seinem Johann Sebastian Bach und Mozart gewidmeten Rezital am Donnerstagabend im Mozarteum, das er mit einer Bach-Mozart-Kombination anhob.

Schiffs Ausgangspunkt, die Verbindungen zwischen dem Salzburger Tastenrevolutionär und dem Meister der Polyphonie aus Leipzig zu ergründen, geriet zur Hommage an den Genius loci und den unvergleichlichen Klang seines Bösendorfer-Mahagoni-Klaviers, das er sich nach seinen Vorstellungen anfertigen ließ. Zwischen den Stücken griff er immer wieder zum Mikrophon und erklärte mit einer gewissen Dosis trockenem Humor, warum er was aufführt. Amüsiert nahm das Publikum seine Spitzen gegen Inszenierungen zur Kenntnis, oder dass Mozart ohne seine Reisen nach Italien ein anderer geworden wäre. Dass Bach diese Erfahrung nicht machen konnte, kommentierte Schiff mit den Worten: „Schade, da hat er etwas versäumt“.