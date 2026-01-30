Andi Knoll "sogt wos" zu Song-Contest-Moderatoren

"I muss wos sogn", beginnt Andi Knoll eine aktuelle Story auf Instagram. Viele hätten ihn am Donnerstag darauf angesprochen, warum er nun doch keine sichtbarere Rolle bei der Wiener Song Contest Show haben wird.

Denn die Gastgeber der Sendung werden Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sein. "Der Song Contest ist die größte Live-Musikshow der Welt und kein Wunschkonzert", sagt Knoll, der in einer Doku einmal eingeräumt hatte, durchaus Ambitionen auf "mehr" zu haben. Ostrowski finde er "fetznlustig", Swarovski habe er zwar noch nie im Fernsehen gesehen, habe aber den Eindruck, sie sei "gnadenlos sympathisch". Er werde wie üblich alle Shows aus dem Off moderieren.