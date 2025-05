Als Nena einem russischen Juden von Perestroika erzählte

Reblaus. Ringelspiel. In einem kleinen Café in Hernals. Und das alles „in gebrochenem Wienerisch“. So heißt die erste CD des russisch-jüdisch-wienerischen Geigers Aliosha Biz. Am Dienstag wird sie präsentiert und die größte Herausforderung wird die Stille in den Übergängen von einem Lied zum anderen sein.